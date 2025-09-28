Panique au PSG, il annonce une galère en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi dernier, le PSG a connu sa première défaite de la saison face à l'OM. Le club commence à ralentir la cadence et les blessures se sont accumulées récemment. Une mauvaise nouvelle qui pourrait se traduire par une perte de la performance au cours des prochains mois pour le club de la capitale.

En ce début de saison, le PSG a vu passer de nombreux joueurs par la case infirmerie. Ce n'est donc pas une bonne nouvelle à l'approche des grands rendez-vous européens. Même si les absences ne sont pas forcément longues, elles peuvent compter dans les têtes des Parisiens d'après Jérôme Rothen.

Un gros problème au PSG ? Ces derniers mois, le PSG a dépensé beaucoup d'énergie pour aller chercher de gros succès et les corps commencent à être fatigués. Si les blessures sont d'abord physiques, elles peuvent aussi empiéter sur le mental des joueurs. « Pour moi, les blessures, ce n'est pas un mal pour un bien, parce que individuellement, c'est problématique cette fatigue psychologique. Ils vont galérer physiquement parce que quand t'es blessé, et que t'as une alerte aux ischios, à l'adducteur, au quadriceps, bah oui, tu as dans un coin de ta tête quand tu reprends, un petit doute en mode "oulala, il ne faut pas que je me reblesse" » explique Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme sur RMC.