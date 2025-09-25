Ousmane Dembélé - PSG : Le coup de tonnerre avec son grand ami !

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende. L’attaquant du PSG a succédé à Rodri, remportant la 69ème édition du Ballon d’Or. Si de nombreux proches du Français ont tenu à le féliciter notamment sur les réseaux sociaux, son grand ami Antoine Griezmann lui, n’a pas pris la parole, du moins en public.
Inévitable Ousmane Dembélé. A 28 ans, l’attaquant du PSG est définitivement entré dans la cour des grands ce lundi soir, recevant des mains de Ronaldinho le Ballon d’Or. Sixième joueur français à recevoir ce précieux trophée individuel, Dembélé a été félicité par de nombreux coéquipiers.
Dembélé félicité de partout
Si tous les joueurs du PSG ont pu saluer leur partenaire, c’est également le cas des coéquipiers du Français en sélection. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, ou encore Adrien Rabiot ont tous adressé leurs félicitations à Dembélé, comme ses anciens coéquipiers Blaise Matuidi ou encore Presnel Kimpembe…
Aucun signe d’Antoine Griezmann
En revanche, aucun signe d’Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético de Madrid n’a toujours pas réagi sur les réseaux sociaux, et n’a délivré aucun message public à l’égard du sacre d’Ousmane Dembélé, qui est pourtant l’un de ses meilleurs amis dans le monde du football. Une situation qui interroge clairement, alors que la saison dernière, Griezmann avait félicité son ancien coéquipier chez les Colchoneros Rodri.