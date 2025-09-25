Ousmane Dembélé - PSG : Le coup de tonnerre avec son grand ami !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende. L’attaquant du PSG a succédé à Rodri, remportant la 69ème édition du Ballon d’Or. Si de nombreux proches du Français ont tenu à le féliciter notamment sur les réseaux sociaux, son grand ami Antoine Griezmann lui, n’a pas pris la parole, du moins en public.

Inévitable Ousmane Dembélé. A 28 ans, l’attaquant du PSG est définitivement entré dans la cour des grands ce lundi soir, recevant des mains de Ronaldinho le Ballon d’Or. Sixième joueur français à recevoir ce précieux trophée individuel, Dembélé a été félicité par de nombreux coéquipiers.

Dembélé félicité de partout Si tous les joueurs du PSG ont pu saluer leur partenaire, c’est également le cas des coéquipiers du Français en sélection. Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé, ou encore Adrien Rabiot ont tous adressé leurs félicitations à Dembélé, comme ses anciens coéquipiers Blaise Matuidi ou encore Presnel Kimpembe…