Ousmane Dembélé - PSG : C’est terminé ?

Axel Cornic

Après une saison magnifique, Ousmane Dembélé peine à se relancer. La star du Paris Saint-Germain est freinée par plusieurs pépins physiques et ce mardi, lors de la conférence de presse précédant la rencontre de Ligue des Champions face à Tottenham, Luis Enrique a laissé planer le doute à son sujet.

On ne le voit plus depuis la dernière journée de Ligue des Champions, le 4 novembre dernier. Touché à un mollet, Ousmane Dembélé peine à s’exprimer cette saison, durant laquelle il n’a disputé que 9 rencontres toutes compétitions confondues. Et pour la rencontre face à Tottenham de ce mercredi, on ne sait pas encore quel rôle il pourra jouer pour le PSG.

« On aimerait qu'il soit de retour, mais... » Interrogé sur ce sujet ce mardi, Luis Enrique n’a pas vraiment donné une réponse positive. « On verra demain. S'il n'y a pas de problème, il sera dans les joueurs convoqués » a déclaré le coach du PSG. « Chaque fois qu'il y a un retour d'un joueur blessé, c'est difficile de gérer ça. On est bien sûr plus attentif que d'habitude avec Ousmane. On aimerait qu'il soit de retour, mais il faut être attentif ».