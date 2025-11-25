Record au PSG : L’annonce officielle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Arrivé il y a 12 ans au Paris Saint-Germain, à seulement 19 printemps, Marquinhos est sur le point d’établir un peu plus sa légende en tant que joueur du PSG. Le capitaine parisien semble être à quelques heures seulement de son 500ème match au club, Luis Enrique s’est chargé du teasing lors de son point presse avant la réception de Tottenham.

435 matchs entre 1975 et 1989. Voici le bilan de Jean-Marc Pilorget avec le Paris Saint-Germain. Un record d’apparitions en équipe première qui a été détenu par l’ancien défenseur pendant 35 ans ! Il aura fallu attendre que Marquinhos boucle sa 11ème année au club pour que ce record soit battu. Contre le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions, le Brésilien établissait un nouveau record en avril 2024.

Jean-Marc Pilorget largué, Marquinhos entre un peu plus dans la légende au PSG Plus d’un an et demi plus tard avec plusieurs dizaines de matchs au compteur sous la tunique rouge et bleu, Marquinhos va franchir un nouveau cap de longévité au PSG. Ce mercredi 26 novembre, dans le cadre de la réception de Tottenham, le capitaine du Paris Saint-Germain fêtera sa 500ème apparition avec le maillot du champion d'Europe en titre sur les épaules.