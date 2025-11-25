Record au PSG : L’annonce officielle !

Arrivé il y a 12 ans au Paris Saint-Germain, à seulement 19 printemps, Marquinhos est sur le point d’établir un peu plus sa légende en tant que joueur du PSG. Le capitaine parisien semble être à quelques heures seulement de son 500ème match au club, Luis Enrique s’est chargé du teasing lors de son point presse avant la réception de Tottenham.
435 matchs entre 1975 et 1989. Voici le bilan de Jean-Marc Pilorget avec le Paris Saint-Germain. Un record d’apparitions en équipe première qui a été détenu par l’ancien défenseur pendant 35 ans ! Il aura fallu attendre que Marquinhos boucle sa 11ème année au club pour que ce record soit battu. Contre le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions, le Brésilien établissait un nouveau record en avril 2024.
Jean-Marc Pilorget largué, Marquinhos entre un peu plus dans la légende au PSG
Plus d’un an et demi plus tard avec plusieurs dizaines de matchs au compteur sous la tunique rouge et bleu, Marquinhos va franchir un nouveau cap de longévité au PSG. Ce mercredi 26 novembre, dans le cadre de la réception de Tottenham, le capitaine du Paris Saint-Germain fêtera sa 500ème apparition avec le maillot du champion d'Europe en titre sur les épaules.
«Si Marquinhos est en condition, il jouera son 500e match, un chiffre incroyable»
En conférence de presse ce mardi à un peu plus de 24 heures du coup d’envoi de cette 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions pour le PSG, son entraîneur Luis Enrique n’a pas vraiment fait durer le suspense. « Si Marquinhos est en condition, il jouera son 500e match, un chiffre incroyable. C'est très important pour lui et tous les joueurs. C'est joli de voir un joueur avec un chemin aussi important. C'est un joueur différent, un vrai leader, il est important et j'espère l'avoir encore plusieurs années ». a confié Luis Enrique par le biais de propos rapportés par RMC Sport.