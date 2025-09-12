Ousmane Dembélé prêt à «tout arrêter» : La révélation surréaliste dans la presse !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant d'être éventuellement sacré Ballon d'or le 22 septembre prochain, Ousmane Dembélé a été reconnu comme étant le meilleur joueur de l'année 2025 par les internautes d'Onze Mondial. Ce qui lui a valu une interview avec le média qui a ressorti un vieux dossier bien enfoui. Explications.

Le lundi 22 septembre prochain se déroulera la traditionnelle cérémonie du Ballon d'or. Buteur à 35 reprises toutes compétitions confondues avec le PSG la saison dernière au cours de laquelle il a tout raflé hormis la Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé est le grand favori du Saint-Graal individuel. Les internautes d'Onze Mondial ont voté pour lui dans la catégorie du meilleur joueur du monde de l'année.

De quoi le flatter et récompenser tout le travail accompli par le numéro 10 du PSG . « Ça fait plaisir. Je suis fier, ça prouve que tu as bien travaillé durant toute la saison, je vais même plus loin, durant toutes ces années pour remporter des trophées individuels. Ça me touche, mes sacrifices et mes performances sont reconnues ».

«C’était des menaces en l'air, ça»

Le journaliste du média a déterré une ancienne déclaration d'Ousmane Dembélé par le biais de laquelle il affirmait qu'il comptait arrêter le football. Une décision qu'il n'a clairement pas respectée au vu de l'évolution de sa carrière : champion du monde avec la sélection en 2018 et d'Europe avec le PSG en 2025. Invité à s'exprimer sur ce choix non arrêté donc, Dembélé en a ri pendant l'interview avec Onze Mondial.

« (Rires) C’était des menaces en l'air, ça. C’était juste des menaces en l’air. C’est vrai que j’avais dit ça. Tu sais, j’ai eu beaucoup de périodes comme ça. Je disais ça, mais sans vraiment le penser. Mais non, quand même, je n'allais pas arrêter le foot. J’étais avec les jeunes du Stade Rennais et pour avoir ma chance avec les pros, j’avais dit ça. J’avais tout simplement envie de connaître le monde professionnel, c’était juste du bluff…»