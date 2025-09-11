PSG : La grosse annonce de Dembélé pour l’avenir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Probable futur Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a impressionné les foules lors de la saison dernière. L’attaquant du PSG fait partie de cette catégorie de joueurs capables de faire se lever tout un stade. Si ce type de profil semble en péril au sein du football moderne, Dembélé lui, croit au retour des artistes.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG veut continuer sur sa lancée. Néanmoins, le club parisien va devoir composer sans Ousmane Dembélé au cours des prochaines semaines. L’attaquant français s’est blessé avec l’équipe de France, et sera indisponible lors des deux prochains mois. En attendant, Dembélé va pouvoir se consoler avec l’attribution du Ballon d’Or le 22 septembre prochain. Élu meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions, le numéro 10 du PSG est pressenti pour succéder à Rodri.

Dembélé, un style de joueur en voie de disparition ? En attendant de potentiellement devenir le septième joueur français à recevoir cette prestigieuse distinction individuelle, Ousmane Dembélé a reçu ce mercredi le Onze d’Or attribué par le magazine français Onze Mondial, visant à récompenser le meilleur joueur de la saison évoluant en Europe. Capable de faire se lever les stades, l’attaquant du PSG s’est exprimé auprès du magazine sur les critiques régnant sur le football actuel, où les artistes sont en voie de disparition…