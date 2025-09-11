PSG : La grosse annonce de Dembélé pour l’avenir !

Probable futur Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a impressionné les foules lors de la saison dernière. L’attaquant du PSG fait partie de cette catégorie de joueurs capables de faire se lever tout un stade. Si ce type de profil semble en péril au sein du football moderne, Dembélé lui, croit au retour des artistes.
Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG veut continuer sur sa lancée. Néanmoins, le club parisien va devoir composer sans Ousmane Dembélé au cours des prochaines semaines. L’attaquant français s’est blessé avec l’équipe de France, et sera indisponible lors des deux prochains mois. En attendant, Dembélé va pouvoir se consoler avec l’attribution du Ballon d’Or le 22 septembre prochain. Élu meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions, le numéro 10 du PSG est pressenti pour succéder à Rodri.
Dembélé, un style de joueur en voie de disparition ?
En attendant de potentiellement devenir le septième joueur français à recevoir cette prestigieuse distinction individuelle, Ousmane Dembélé a reçu ce mercredi le Onze d’Or attribué par le magazine français Onze Mondial, visant à récompenser le meilleur joueur de la saison évoluant en Europe. Capable de faire se lever les stades, l’attaquant du PSG s’est exprimé auprès du magazine sur les critiques régnant sur le football actuel, où les artistes sont en voie de disparition…
« Il va toujours y avoir des joueurs frissons dans le football »
« Je ne suis pas d’accord avec ça, a ainsi révélé Ousmane Dembélé à Onze Mondial. Il va toujours y avoir des joueurs frissons dans le football. Après… (il souffle). Parfois, les gens ne disent pas toujours la vérité, ils peuvent se tromper ou raconter n’importe quoi (rires). Il y aura toujours des joueurs frissons dans le football et partout dans le monde. Il y a juste à regarder la télévision, il y a des jeunes talents qui sortent de partout. Aucun souci à se faire pour l’avenir du football », conclut la star du PSG.