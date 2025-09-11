Ousmane Dembélé : Luis Enrique provoque un révolution au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une saison exceptionnelle, le PSG va peut-être pouvoir célébrer un Ballon d'Or dans son effectif. Et pour cause, Ousmane Dembélé fait figure de favori pour remporter le trophée, et c'est notamment du à l'évolution de son jeu provoquée par Luis Enrique comme le raconte l'international français.

La saison dernière a été celle de la métamorphose pour Ousmane Dembélé. Habitué à évoluer dans le couloir droit, l'international français a été repositionné dans l'axe au PSG où il a pour consigne de lancer le pressing collectif, ce qu'il a fait à merveille lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (5-0). Tout juste nommé Onze d'Or, Ousmane Dembélé souligne ainsi l'apport de Luis Enrique qui a révolutionné son jeu.

Luis Enrique a métamorphosé Dembélé « Il me donne quelques conseils. Après, cette position axiale, je la connais. Si on me positionne dans l’axe, je ne vais pas jouer de la même façon que lorsqu’on me met dans le couleur. Luis Enrique est un très grand coach qui a de très bonnes idées. Il m'a donné beaucoup de liberté sur le terrain. C'est quelque chose qui me plaît et que j’aime », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial, avant de poursuivre.