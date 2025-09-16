Ousmane Dembélé : Nouvelle catastrophe annoncée au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché avec l'Equipe de France, Ousmane Dembélé sera absent plusieurs semaines. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui recense en plus de nouveaux blessés dans son effectif. Pierre Ménès donne l'alerte alors que le début de la Ligue des champions pointe le bout de son nez.

Champion d'Europe en titre, le PSG doit déjà défendre sa couronne mercredi face à l'Atalanta Bergame. Mais la liste des blessés s'est rallongée après le match contre le RC Lens. Une situation difficile mais prévisible puisque les joueurs ont beaucoup donné ces derniers mois.

Le PSG en difficulté Cet été, le PSG n'a pas beaucoup recruté, ce qui n'a pas permis d'ajouter une grande profondeur au banc. Malgré tout, il faudra éviter à tout prix de nouvelles blessures, surtout sur les joueurs qui comptent le plus. « Kvaratskhelia, c’est un coup. Beraldo se tord la cheville. Kang-In Lee, c’est un coup sur la cheville aussi. Les footballeurs prennent des coups. Les joueurs du PSG qui ont joué presque tous les matchs, Hakimi, Vitinha, Pacho, Neves, Dembélé... C’est eux qu’il faut protéger » affirme Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.