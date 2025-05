Ousmane Dembélé, le scandale avec sa femme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé semble apaisé et vit sa meilleure vie tant sur le terrain que familialement parlant dans la capitale. Avec sa compagne Rima Edbouche, Dembélé est père d'une petite fille et s'affiche rarement avec sa famille. Sa dernière apparition avec sa femme a généré un torrent de commentaires plus que déplacés en rapport avec sa religion, forçant Booba à mettre les pieds dans le plat.

Ousmane Dembélé est la figure de proue de l'attaque du PSG. Meilleur buteur parisien de la saison avec 33 réalisations dont 25 seulement depuis début 2025, le numéro 10 du Paris Saint-Germain semble transfiguré par rapport à ses années galère au FC Barcelone où il enchaînait les blessures musculaires.

«Gros racistes impuissants et lâches» Marié à Rima Edbouche depuis plusieurs années désormais et père de famille, Ousmane Dembélé s'est affiché avec sa femme pendant la finale de la Coupe de France la semaine dernière. Portant le voile, la compagne de l'international français a été victime de commentaires violents, dégradants et racistes. Un internaute sur X a publié le message suivant avec la photo du couple. « Voici Ousmane Dembélé, joueur phare du PSG accompagné de sa compagne. Que remarquez-vous? ». De quoi faire craquer Booba qui a cité le post X en question avec la légende qui suit. « Gros racistes impuissants et lâches. Laissez les gens vivre et pratiquer leur religion ».