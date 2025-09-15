Ousmane Dembélé : Le PSG a trouvé son remplaçant ?

Pierrick Levallet

Au PSG, c’est l’hécatombe dans le secteur offensif. Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le club de la capitale a vu Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia sortir sur blessure ce dimanche contre le RC Lens. Face à cette catastrophe, Luis Enrique semble toutefois avoir trouvé un nouveau leader offensif en Bradley Barcola.

Le PSG est maudit en ce moment. Après avoir perdu Ousmane Dembélé et Désiré Doué pendant la trêve internationale, le club de la capitale a vu Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia sortir sur blessure contre le RC Lens ce dimanche. Plus de peur que de mal pour le Géorgien, qui devrait finalement être en mesure de tenir sa place ce mercredi contre l’Atalanta en Ligue des champions.

Barcola pour remplacer Dembélé au PSG ? L’absence de tout ce beau monde permet toutefois à un certain Bradley Barcola de se montrer à son avantage. Comme le rapporte Le Parisien, l’ancien de l’OL a été propulsé au rang de leader offensif au PSG en l’absence d’Ousmane Dembélé. Auteur de trois buts et une passe décisive en quatre matchs, l’international français donne entière satisfaction à Luis Enrique.