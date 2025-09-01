Ousmane Dembélé - Lamine Yamal : Le règlement de comptes à Paris !

Pierrick Levallet

Le PSG a réalisé une saison tout simplement historique en 2024-2025. En plus de la Ligue 1, de la Coupe de France et du Trophée des Champions, le club de la capitale a réalisé son rêve en remportant la Ligue des champions. Ousmane Dembélé a été l’un des artisans majeurs de chacun des sacres parisiens. Le champion du monde 2018 a trouvé le chemin des filets à 35 reprises, tout en délivrant 16 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues. Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison de sa carrière, tant sur le plan personnel que collectif, faisant de lui l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or.

Le Ballon d'Or va départager Dembélé et Yamal Comme le rapporte SPORT, peu de joueurs peuvent contester la candidature d’Ousmane Dembélé pour le graal. Le média espagnol précise toutefois que Lamine Yamal pourrait avoir une chance, le phénomène du FC Barcelone ayant ébloui son monde la saison passée. Les deux joueurs devraient régler définitivement leurs comptes lors de la cérémonie du Ballon d’Or, qui se tiendra le 22 septembre à Paris.