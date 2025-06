Ousmane Dembélé : La trahison qui va faire parler !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a été sacré en Ligue des champions pour la première fois de son histoire et ce grâce à un Ousmane Dembélé déterminant qui a d’ailleurs été élu joueur de la compétition par l’UEFA. Pour Pau Cubarsi, il mérite d’avoir le Ballon d’or quand bien même son coéquipier du FC Barcelone qu’est Lamine Yamal est dans la course.

Ousmane Dembélé a réalisé la meilleure saison statistique de sa carrière avec 33 buts et 13 passes décisives au Paris Saint-Germain. De plus, le club de la capitale a réalisé un quadruplé historique, à savoir le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Le numéro 10 du PSG a empilé les récompenses individuelles au passage avec le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 grâce aux Trophées UNFP, mais pas seulement.

Pau Cubarsi, joueur du FC Barcelone, attend le Ballon d’or pour Dembélé Après la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre l’Inter (5-0) samedi dernier, Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la compétition… avant le Ballon d’or ? Pau Cubarsi estime que le champion du monde tricolore le mérite au vu de sa saison XXL avec le Paris Saint-Germain.