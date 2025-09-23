Ousmane Dembélé Ballon d’Or : Deschamps passe aux aveux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au théâtre du Châtelet lundi soir, Ousmane Dembélé est devenu le sixième Ballon d’Or français de l’histoire. S’il estime qu’il le mérite amplement en raison de la saison qu’il a réalisée avec le PSG, Didier Deschamps a tout de même avoué que si on lui avait posé la question l’année dernière, il n’aurait très certainement pas parié sur lui pour le remporter en 2025.

Comme pour beaucoup, il n’y avait pas vraiment de débat pour Didier Deschamps en ce qui concerne l’identité du Ballon d’Or 2025. Présent au théâtre du Châtelet pour assister au sacre d’Ousmane Dembélé, le sélectionneur de l’équipe de France estime que l’attaquant du PSG le mérite amplement.

Un Ballon d’Or « amplement » mérité « “Ous” le mérite, oui, amplement, de par la saison qu’il a faite avec son club, la meilleure de sa carrière. Entre ses performances individuelles et le nombre de titres qu’il a gagnés avec Paris, il n’y a pas photo. Je suis très heureux pour lui qu’il ait gagné ce Ballon d’Or, parce qu’il a eu des moments très difficiles au fil de sa carrière avec de graves blessures. Mais, à chaque fois, il a une capacité à dédramatiser, à se dire : Je vais revenir plus fort et c’est quelque chose d’admirable chez lui », a confié Didier Deschamps au Parisien.