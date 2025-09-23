Dembélé - Yamal : La révélation choc !

Axel Cornic

Auteur d’une saison incroyable avec le Paris Saint-Germain, couronnée notamment d’une Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a rejoint le panthéon des stars du football français. Après Karim Benzema, il est devenu le sixième tricolore à remporter le Ballon d’Or, dépassant notamment le prodige espagnol Lamine Yamal.

On connait enfin le vainqueur. Après des semaines de longs débats, c’est Ousmane Dembélé qui a été désigné Ballon d’Or 2025. Une récompense pour sa magnifique saison avec le PSG, marquant 35 buts et délivrant 16 passes décisives en 53 rencontres toutes compétitions confondues.

La fausse rumeur Lamine Yamal Le suspense a duré jusqu’au bout, puisqu’en face il avait un rival de taille avec Lamine Yamal. Du haut de ses 18 ans, le prodige du FC Barcelone ne cesse d’impressionner et ce lundi, il semblait même pouvoir créer la surprise. Nombreuses sources l’ont même annoncé vainqueur de ce Ballon d’Or 2025.