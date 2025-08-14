«On l’aime beaucoup» : Viré par le PSG, il reçoit un message d’amour à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ecarté par Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma a fait ses adieux au PSG juste avant la Supercoupe d'Europe entre le club parisien et Tottenham. La question est désormais de savoir quelle sera sa prochaine destination. Actuel directeur technique de l'Udinese, Gökhan Inler lui a déclaré sa flamme. Il le verrait bien rejoindre la Serie A.

Gianluigi Donnarumma fait l’objet de toutes les spéculations. Surtout depuis qu'il a officialisé son départ du PSG ce mardi soir. Arrivé à Paris en 2021, Donnarumma semblait promis à un rôle central dans l’équipe la saison prochaine. Mais les discussions autour de sa prolongation et les choix sportifs de Luis Enrique ont mis fin à son parcours au PSG.

L'énorme incompréhension autour de Donnarumma Concernant sn futur club, les médias européens évoquent déjà des pistes en Premier League et en Serie A, mais rien n’est encore officiel. Directeur technique de l'Udinese, Gökhan Inler s'est exprimé sur la situation de Donnarumma. « On ne connaît jamais tous les détails en profondeur, mais Donnarumma a aussi traversé, des années difficiles à Paris. Pourtant, il a démontré qu’il est un grand gardien. Quant à la décision du club, c’est leur choix, et c’est comme ça. Il y a des choses que je ne peux pas dire maintenant, mais en tant que gardien, il mérite vraiment cette reconnaissance » a déclaré Inler dans des propos rapportés par L'Equipe.