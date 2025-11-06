Officiel : Un attaquant du PSG rejoint l'Angleterre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, Ibrahim Mbaye a choisi de rejoindre le Sénégal après avoir fait ses gammes dans les équipes de jeunes en France. Et l'ailier du PSG a été sélectionné par Pape Thiaw notamment pour affronter le Brésil à Londres le 15 novembre à l'Emirates Stadium où il pourrait donc connaître sa première sélection.

C'est annoncé depuis quelques heures, Ibrahim Mbaye a décidé de représenter le Sénégal. Un choix qui a surpris. « Ibrahim Mbaye avec le Sénégal c'est une sacrée surprise. Pas plus tard que la semaine dernière le Maroc était en avance sur le dossier, sa famille avait été rencontrée depuis un moment etc. Gros boulot de Pep Thiaw pour reprendre la main », a par exemple affirmé le journaliste sénégalais Mansour Loum.

Mbaye convoqué pour la première fois avec le Sénégal Et pourtant, cette fois-ci, c'est bien officiel. En effet, Ibrahim Mbaye a été convoqué par Pape Thiaw et pourrait connaître ses premières sélections avec le Sénégal contre le Brésil ou le Kenya. Il s'offre également la possibilité de croire à une présence à la CAN qui se disputera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier prochain.