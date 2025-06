Officiel : Le PSG prépare une annonce de folie... en 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a enfin officialisé le nom des deux sites retenus pour la construction de son nouveau stade. La finale se jouera entre Poissy et Massy, mais la réponse définitive n'est pas pour tout de suite. Et pour cause, le dénouement de ce feuilleton n'est pas attendu avant l'automne 2026, dans plus d'un an.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a enfin officialisé les avancées pour la recherche d'un site pour la construction d'un nouveau stade. « Une nouvelle étape s’ouvre aujourd’hui. Le Club est désormais prêt à approfondir ses études sur les communes de Massy et de Poissy », révèle le club parisien qui officialise donc la finale entre le site Stellantis de la ville de Poissy et la ZAC de la Tuilerie, située à Massy.

Massy ou Poissy, pas de réponse avant 2026 ! Reste désormais à savoir quel site sera retenu, mais il faudra se montrer une nouvelle fois très patient. Et pour cause, d'après les informations du Parisien, le PSG a bien l'intention de prendre le temps de la réflexion puisqu'il faudra attendre au moins jusqu'à l'automne 2026 pour connaître le lieu retenu pour la construction du nouveau stade unltra-moderne du PSG. Autrement dit, aucune officialisation n'est attendue avant au moins un an et demi.