Officiel : Le PSG annonce le remplaçant d'Hakimi !

Touché à la cheville contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi ne rejouera plus en 2025. Par conséquent, Luis Enrique cherche la meilleure solution pour compenser l'absence de son latéral droit. Et David Boly est une nouvelle fois présent dans le groupe du PSG qui se déplace à Monaco ce samedi.
Ce samedi à 17h, le PSG se déplace à Louis II afin d'affronter l'AS Monaco pour le choc du week-end en Ligue 1. Une rencontre pour laquelle les Parisiens seront encore privés d'Achraf Hakimi, victime d'une grosse entorse de la cheville contre le Bayern Munich.
David Boly une nouvelle fois dans le groupe
Ainsi, alors que Luis Enrique utilise notamment la polyvalence de Warren Zaïre-Emery pour occuper le poste de latéral droit, David Boly est toutefois convoqué. Du haut de 16 ans, le latéral formé au PSG est présent dans le groupe pour la troisième fois de suite en Ligue 1.
Nuno Mendes, le grand absent
Comme attendu, Nuno Mendes est également absent pour le choc à Monaco. Luis Enrique l'avait déjà annoncé en conférence de presse : « Il ne sera pas disponible demain (samedi, NDLR). C'est une préoccupation quand un joueur dit pendant un match qu'il a petit problème. Il en parlé à la mi-temps, on a voulu rester calme et tranquille. Si c'était une finale demain, il voudrait jouer mais là il doit récupérer et voir après une semaine et le match de Monaco s'il sera disponible ».