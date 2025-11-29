Officiel : Le PSG annonce le remplaçant d'Hakimi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cheville contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi ne rejouera plus en 2025. Par conséquent, Luis Enrique cherche la meilleure solution pour compenser l'absence de son latéral droit. Et David Boly est une nouvelle fois présent dans le groupe du PSG qui se déplace à Monaco ce samedi.

Ce samedi à 17h, le PSG se déplace à Louis II afin d'affronter l'AS Monaco pour le choc du week-end en Ligue 1. Une rencontre pour laquelle les Parisiens seront encore privés d'Achraf Hakimi, victime d'une grosse entorse de la cheville contre le Bayern Munich.

David Boly une nouvelle fois dans le groupe Ainsi, alors que Luis Enrique utilise notamment la polyvalence de Warren Zaïre-Emery pour occuper le poste de latéral droit, David Boly est toutefois convoqué. Du haut de 16 ans, le latéral formé au PSG est présent dans le groupe pour la troisième fois de suite en Ligue 1.