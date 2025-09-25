Officiel - Lamine Yamal : Le gros coup du PSG se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A moins d'une semaine du choc contre le PSG, le FC Barcelone retient son souffle pour Lamine Yamal, toujours très incertain pour cette rencontre. Et l'annonce du groupe retenu par Hansi Flick pour affronter Oviedo ce jeudi soir ne devrait pas rassurer les supporters du Barça.

Dans moins d'une semaine, le PSG se rendra à Barcelone pour le premier immense choc de la saison entre les deux équipes présentées comme les grandes favorites au titre finale en Ligue des champions. Une rencontre qui sera toutefois marquée par l'absence du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé n'était toujours pas remis de sa blessure à la cuisse, ainsi que celle de Gavi, gravement blessé et absent pendant 4 ou 5 mois.

Yamal encore absent ! Mais ce n'est pas tout puisque Lamine Yamal est également incertain. Victime d'une pubalgie, l'ailier du FC Barcelone va manquer une quatrième rencontre consécutive. En effet, Hansi Flick a publié son groupe pour affronter Oviedo ce jeudi soir et c'est donc officiel, Lamine Yamal est toujours absent.