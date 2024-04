Nouvelle révolution au PSG, du lourd se prépare

Pierrick Levallet

En plus de ses équipes U17 et U19, qui évoluent dans les championnats Nationaux, le PSG intégrera un groupe U23 dans sa formation à partir de la saison prochaine. Les dirigeants parisiens verraient d'ailleurs les choses en grand, avec pour objectif d'améliorer le developpement de ses jeunes pour les prochaines années.

À partir de cet été, le PSG lancera une nouvelle révolution concernant la formation de ses jeunes. Après avoir supprimé son équipe réserve sur ordre d’Antero Henrique à la fin de la saison 2018-2019 en raison de son manque de compétitivité, le club de la capitale va intégrer une nouvelle équipe U23. Luca Cattani, directeur du football du centre de formation du PSG, et son adjoint Yohan Cabaye s’étaient questionnés sur l’intérêt de créer cette nouvelle formation lors de l’été 2022.

Le PSG aura une équipe U23 la saison prochaine...

Cette révolution est désormais actée. Le PSG comptera bien une section Espoirs entre les U19 et les professionnels à partir de la saison prochaine. Les Rouge-et-Bleu auront donc une troisième équipe dans leur formation en plus des U17 et U19 Nationaux. Le PSG s'appuiera sur les moins de 21 ans et une bonne partie des U19 pour composer ce nouvel effectif. Des joueurs comme Ibrahim Mbaye (2008) ou Ibrahima Diaby (2007) pourraient intégrer ce groupe qui disputera également la Youth League comme le rapporte Le Parisien . Et dans les hautes sphères du PSG, on prévoirait du lourd pour l’avenir avec cette nouvelle équipe.

... et voit les choses en grand pour sa formation