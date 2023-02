Nouvelle frayeur au PSG, il annonce une bonne nouvelle

La rédaction

Le PSG a bien failli perdre une quatrième fois de suite face au LOSC ce dimanche après-midi. Après avoir mené 2-0 très rapidement, le PSG a subi coup sur coup la sortie sur blessure de Nuno Mendes (31ème) et Neymar (51ème). Une catastrophe, à une semaine du choc face à l'OM, et à deux semaines de celui face au Bayern. Mais pour le Portugais, il semblerait que ça soit plus de peur que de mal.

Habitué aux blessures depuis le début de saison, Nuno Mendes reste pourtant l'un des meilleurs joueurs du PSG. Sa prestation face au Bayern fut convaincante et perdre cet élément pourrait faire beaucoup de mal au PSG, surtout au vu des échéances à venir.

Nuno Mendes rechute

Nuno Mendes, le latéral gauche parisien vient de subir sa quatrième blessure de la saison, après celles aux ischios-jambiers en octobre et les deux blessures musculaires en novembre. En tout, il a manqué dix matchs avec le PSG. Et sa sortie face à Lille, à cause d'un souci au genou, ne présageait rien de bon, mais Christophe Galtier a rassuré tout le monde.

Clash au PSG : Mbappé envoie un message clair à Neymar https://t.co/msKPYBdYlN pic.twitter.com/3Ij00BX0Uv — le10sport (@le10sport) February 19, 2023

«Ça parait pas trop grave»