Nouveau phénomène au PSG : Sa relation «exceptionnelle» avec une star !

Buteur face à Tottenham mercredi soir, Willian Pacho confirme petit à petit son rôle de titulaire indiscutable au PSG. Arrivé en 2024, l’Équatorien forme un tandem efficace aux côtés du capitaine Marquinhos à Paris. Le fameux numéro 51 s’est d’ailleurs livré sur son excellente relation avec le Brésilien en défense.
Auteur d’une première saison exceptionnelle avec le PSG, Willian Pacho est désormais entré dans le cœur des supporters parisiens. Numéro 51 dans le dos, le défenseur central de 24 ans est un véritable phénomène, qui continue de repousser ses limites. Ce mercredi soir face à Tottenham, l’Équatorien a une fois de plus démontré tout son talent.
Willian Pacho s’entend très bien avec Marquinhos
Solide défensivement, Pacho a surtout permis au PSG de sceller l’issue de la rencontre en inscrivant un but à la suite d’un corner mal dégagé. Son association avec Marquinhos restera gravée dans la mémoire des supporters parisiens, alors que cette charnière a permis à Paris de remporter la première Ligue des Champions de son histoire.
« Je n’aurais pas pu avoir un meilleur capitaine que lui »
Willian Pacho a d’ailleurs tenu à féliciter Marquinhos cette semaine, alors que le capitaine du PSG a franchi la barre des 500 rencontres disputées sous le maillot parisien. « Je n’aurais pas pu avoir un meilleur capitaine que lui. J’essaie d’apprendre de lui, chaque minute, chaque match, parce qu’il est une personne exceptionnelle », a ainsi confié le numéro 51 en zone mixte.