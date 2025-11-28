Nouveau phénomène au PSG : Sa relation «exceptionnelle» avec une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur face à Tottenham mercredi soir, Willian Pacho confirme petit à petit son rôle de titulaire indiscutable au PSG. Arrivé en 2024, l’Équatorien forme un tandem efficace aux côtés du capitaine Marquinhos à Paris. Le fameux numéro 51 s’est d’ailleurs livré sur son excellente relation avec le Brésilien en défense.

Auteur d’une première saison exceptionnelle avec le PSG, Willian Pacho est désormais entré dans le cœur des supporters parisiens. Numéro 51 dans le dos, le défenseur central de 24 ans est un véritable phénomène, qui continue de repousser ses limites. Ce mercredi soir face à Tottenham, l’Équatorien a une fois de plus démontré tout son talent.

Willian Pacho s’entend très bien avec Marquinhos Solide défensivement, Pacho a surtout permis au PSG de sceller l’issue de la rencontre en inscrivant un but à la suite d’un corner mal dégagé. Son association avec Marquinhos restera gravée dans la mémoire des supporters parisiens, alors que cette charnière a permis à Paris de remporter la première Ligue des Champions de son histoire.