Neymar réclame un pactole à Daniel Riolo, il déballe tout

Pointé du doigt pour son hygiène de vie, Neymar s’est souvent attiré les foudres de Daniel Riolo durant son passage au PSG, et l’attaquant brésilien avait décidé de contre-attaquer en portant plainte contre le journaliste de RMC, sorti gagnant du procès. Invité de Jordan De Luxe sur C8, celui-ci est revenu sur l’affaire.

Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots durant les six saisons de Neymar au PSG, lui reprochant notamment son hygiène de vie justifiant selon lui ses méformes sous le maillot rouge et bleu. « Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé », lâchait même l’éditorialiste en mars 2022. Désormais à Al Hilal, la star auriverde avait décidé de porter l’affaire en justice, un procès remporté par Daniel Riolo, interrogé sur le sujet par Jordan De Luxe.

« Le procès a dit que ce que j’avais dit était vrai »

« Il va pas me porter la poisse ! Il a encore quatre jours pour faire appel , a répondu le journaliste de RMC au moment du tournage de l’émission Chez Jordan De Luxe diffusée cette semaine sur C8. J’ai pas envie qu’il fasse appel, je gagnerai encore mais j’ai pas envie. En première instance, on a gagné, et j’ai pas envie qu’il fasse appel car c’est fastidieux. C’est long ces trucs. J’avais dit quelque chose sur sa vie privée, son hygiène de vie, qui avait donc une répercussion sur son rendement sur le terrain, et il a porté plainte en diffamation. Le procès a dit que ce que j’avais dit était vrai. »

« Évidemment, tu flippes »