«Neymar plus gros flop de l’histoire» , il lâche une énorme réponse

La rédaction

En difficulté et en manque de confiance depuis l'élimination du Brésil en quart de finale du Mondial, Neymar a été durement critiqué par certains observateurs comme Daniel Riolo. Mais alors que les critiques sur son niveau de jeu se font de plus en plus nombreuses, la star du PSG peut compter sur le soutien de Jérôme Rothen, ancien joueur parisien.

Recruté contre un chèque de 220M€ en 2017, Neymar est, souvent, la cible de critiques. Il faut dire qu'avec le prix de ce transfert, les exigences sont plus fortes. Et certains, comme Daniel Riolo, espéraient mieux de l'ancienne star du FC Barcelone. « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021 » avait clamé l'éditorialiste au micro de RMC .

Proche de Neymar, il est au coeur d'un scandale sexuel https://t.co/ptCcFMqZWA pic.twitter.com/6m5cy65QNQ — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

« On ne va pas juger la saison de Neymar maintenant »

Ce jeudi, Jérôme Rothen a tenu à prendre la défense de Neymar, toujours au micro de RMC . « Je suis content de le défendre. Je l’ai souvent critiqué par rapport à ses attitudes. Aujourd’hui, ce n’est pas le même que l'année dernière. On ne va pas juger la saison de Neymar maintenant. Qu’on le critique sur un match en particulier, pas de soucis. Mais si on dit qu’il y a un problème physique parce qu’il a manqué ses deux premiers matches, c’est fort de café » a confié l'ancien joueur du PSG.

« Ça reste un être humain »