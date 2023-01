Mbappé, Messi, Neymar : un terrible scénario est annoncé pour le PSG

Arthur Montagne

La tournée hivernale du PSG va rapporter très gros aux finances parisiennes, mais sur le plan physique, c'est une autre histoire. Alors que le club de la capitale vient de perdre deux matches en Ligue 1 contre Lens et Rennes, les Parisiens prennent des risques pour la suite de la saison, notamment en ce qui concerne la fatigue des joueurs, quelques semaines après la Coupe du monde.

Comme ces dernières saisons, le PSG profite d'un petit trou dans le calendrier pour s'envoler dans le Golfe et réaliser une tournée hivernale très lucrative au Qatar mais également en Arabie Saoudite. Au total, le club de la capitale pourrait récupérer environ 15M€. Mais sur le plan physique, les Parisiens risquent de la payer cher comme le souligne Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie, spécialisé dans le mécanisme de la fatigue et directeur de centres de recherche et d’expertise à Aix-en-Provence et à Paris (VIIIe).

«Le risque principal, c’est la blessure»

« Cette tournée n’est pas forcément bienvenue, notamment pour des raisons climatiques. Même si les mecs voyagent dans des conditions au top du top, on ne peut rien faire contre la météo. Ils vont passer d’une vingtaine de degrés à des températures négatives en France. Le risque principal, c’est la blessure. Et il est majoré avec le fait que certains sont cramés nerveusement », assure-t-il dans les colonnes du Parisien avant de distinguer les cas des trois stars du PSG. Jean-Bernard Fabre ajoute que Neymar « a une blessure mentale » et Mbappé une possible « usure mentale » enfin, Messi, « marche sur l’eau et chez qui la confiance a pris le pas sur la fatigue nerveuse, mais pour qui il ne faudrait pas que cela vienne masquer des problèmes sous-jacents dont il n’entendrait pas les signaux . » Par conséquent, le PSG prend des risques.

«Trois profils complètement inédits»