Chassé de Paris, le PSG a trouvé sa nouvelle «maison»

Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, le PSG est en guerre avec la mairie de Paris. Alors qu'Anne Hidalgo ne veut pas vendre le Parc des Princes, les hautes sphères du club de la capitale pourraient déménager pour se trouver un nouveau stade ailleurs. Et à en croire Marquinhos, le PSG a déjà une nouvelle maison.

Pour réaliser des travaux d'agrandissement et gonfler ses caisses, le PSG veut à tout prix être propriétaire du Parc des Princes. Toutefois, Anne Hidalgo et la mairie de Paris refusent catégoriquement de céder l'enceinte au club de la capitale.

«C'est la maison, on se sent à la maison ici»

Dans ces conditions, le PSG de Christophe Galtier est contraint d'aller voir ailleurs et de se trouver un nouveau stade dans une autre ville. Alors que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi - le président parisien - aurait la possibilité de migrer vers le Stade de France, l'hippodrome de Saint-Cloud ou encore Poissy, Marquinhos a révélé qu'il avait déjà une autre maison.

«Le président (Nasser Al-Khelaïfi) nous a très bien accueilli»