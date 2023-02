Neymar : «On entend des cris de filles»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que Christophe Galtier a été forcé de répondre à la mini polémique sur les parties de poker et la visite au fast-food de Neymar, l’attaquant du PSG est également critiqué… à Bougival. Plusieurs résidents qui résident près de chez Neymar se plaignent du bruit des fêtes régulières de l’international brésilien.

Neymar vit un début d’année rythmé. Depuis son élimination à la Coupe du monde avec le Brésil, l’attaquant du PSG est dans le dur. Pointé du doigt cette semaine pour son comportement après la défaite contre le Bayern Munich, Neymar n’en est pas à son coup d’essai en cette année 2023.

Neymar fait encore parler de lui

En effet, la star brésilienne est également dans le viseur… de ses voisins ! A Bougival, ville où il réside depuis son transfert au PSG en 2017, Neymar agacerait pour ses fêtes régulières qui viennent perturber le quotidien des résidents qui vivent aux alentours. Le maire s’était plaint et les voisins n’hésitent pas à le faire également, même si certains sont moins crus sur le sujet.

«C'est acceptable»