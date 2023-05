Neymar : Nouvelle polémique pour le PSG, une réponse tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après une saison mouvementée, le PSG a été sacré champion de France samedi dernier à Strasbourg. Absent alors que plusieurs blessés étaient là, Neymar a encore fait parler. Christophe Galtier a donné une réponse en conférence de presse mais sans vraiment convaincre. En réalité, le Brésilien n’avait aucune obligation d’y être.

Décidément, même quand le PSG obtient son titre de champion, les polémiques reprennent le dessus. Sacré samedi dernier à Strasbourg, le club de la capitale a obtenu le 11ème titre de son histoire, un record en France. Même si le PSG est loin d’avoir brillé sur le terrain, ce sacre vient donner un bol d’air à Christophe Galtier, critiqué depuis des mois. Mais en conférence de presse d’après match, le dossier Neymar est venu chahuter le technicien français.

Galtier justifie l’absence de Neymar

Interrogé sur l’absence de Neymar à Strasbourg, Christophe Galtier a répondu : « Neymar a des petits problèmes pour se déplacer, mais il était présent hier (vendredi) dans le vestiaire pour la dernière séance d’entraînement. Ne faites pas de conclusions sur le fait qu'il ne soit pas là. Ney' a été omniprésent, il a été d’un niveau incroyable en première partie de saison, cela fait 14 matches que l'on joue sans lui. Hugo (Ekitike) n’a pas pu se déplacer pour un problème de santé. Les autres ont été là, dans la préparation, à la mi-temps, et pour fêter et partager ce titre de champion de France ».

«Il n’y avait aucune obligation pour Neymar d’y être»