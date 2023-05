Mbappé l’attend au PSG, il se lâche sur son avenir

Hugo Chirossel

Alors que l’ouverture du mercato estival se rapproche, le PSG souhaite recruter un attaquant afin d’épauler Kylian Mbappé. En ce sens, le club de la capitale est notamment annoncé sur la piste d’Harry Kane, à qui il reste un an de contrat avec Tottenham. Auteur d’un doublé dimanche face à Leeds (1-4), l’international anglais s’est ensuite exprimé sur son avenir.

Le PSG avance déjà ses pions en vue de la prochaine période de transfert. Dans cette optique, le club de la capitale souhaite s’attacher les services de Marco Asensio. Comme indiqué par Le 10 Sport , ce dossier avance bien en coulisses et l’international espagnol pourrait arriver libre en provenance du Real Madrid.

Messi - PSG : Un accord se prépare, les plans sont dévoilés https://t.co/rfgHmPvjhp pic.twitter.com/42KmhRK5wd — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

Le PSG sur la piste d’Harry Kane

Mais l’objectif du PSG cet été sera surtout de recruter un attaquant complémentaire avec Kylian Mbappé. Plusieurs joueurs sont annoncés dans le viseur des dirigeants parisiens ces dernières semaines. C’est notamment le cas d’Harry Kane, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Tottenham.

« Les spéculations sur son départ font partie intégrante de la vie d'un footballeur »