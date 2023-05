PSG : Grand danger pour le successeur de Galtier

Arnaud De Kanel

Le mercato sera agité partout en Europe, même chez les clubs champions dans leur pays. Au PSG, Christophe Galtier serait menacé et il pourrait être licencié à l'issue de la saison. A Naples, Luciano Spalletti ne continuera pas son aventure. Les deux clubs préparent le terrain pour leur nouvel entraineur et ils ont une piste commune : Luis Enrique. Et ils ne sont pas les seuls sur le coup...

L'été sera chaud dans le monde du football. Cette saison particulière, avec la Coupe du monde disputée exceptionnellement au beau milieu, a laissé des traces. Christophe Galtier en sait quelque chose. Son navire, le PSG, a complètement chaviré depuis le Mondial et le technicien français pourrait être licencié. Pour le remplacer, le Qatar aurait coché le nom de Luis Enrique. Une piste également explorée par le Napoli qui vient de perdre Luciano Spalletti, mais aussi par Tottenham.

Spalletti claque la porte à Naples

Champion d'Italie avec le Napoli, Luciano Spalletti a pris la décision de s'octroyer une année sabbatique. Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, l'a confirmé dimanche soir sur les antennes de Rai 3 . « Spalletti est un homme libre, il est venu me voir et m’a dit qu’il avait tout donné et qu’un cercle était bouclé. Il a dit qu’il avait un contrat avec moi mais qu’il préférait prendre une année sabbatique, pourrais-je dire non ? Il m’a beaucoup donné et je le remercie », a-t-il avoué. Pour le remplacer, Sports Zone indique que Naples aurait fait une offre très intéressante à Luis Enrique, l'un des entraineurs ciblés pour remplacer Christophe Galtier. Une menace à prendre au sérieux car le club italien possède des joueurs capables de développer le jeu de l'Espagnol que le PSG.

Tottenham s'est entrent avec Enrique