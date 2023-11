Neymar - Messi : Mbappé perdu au PSG ? Il dénonce !

Jean de Teyssière

La défaite du PSG face à l'AC Milan en Ligue des Champions fait ressurgir des questions sur les départs de Lionel Messi et Neymar. Notamment car Kylian Mbappé semble avoir moins de ballons intéressants durant les matchs. Pour Emmanuel Petit, la raison est simple : les départs de Messi et Neymar n'ont pas été comblés et cela joue sur les prestations du numéro 7 parisien.

Le danger est réel pour le PSG en Ligue des Champions. Deuxième du groupe avec six points, à une unité du Borussia Dortmund, le club de la capitale se retrouve dans la position de chassé avec Newcastle et l'AC Milan qui ne sont respectivement qu'à un et deux points du PSG. Les hommes de Luis Enrique devront trouver la solution pour s'empêcher de vivre un hiver marqué par la gueule de bois.

Mbappé, sevré de ballon ?

Dans l'émission Rothen s'enflamme diffusée sur RMC , le consultant de l'émission, Emmanuel Petit, pointe du doigt une analyse partagée par de nombreux médias : « Il y avait des articles après le match du Milan sur le fait que Mbappé ne reçoive plus de ballon et n’arrive plus à faire la différence. »

Neymar l'a privé d'un plaisir au PSG, Messi avoue tout https://t.co/oXtllLtKNP pic.twitter.com/mJrM7PzpTE — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

«Qui donnait les ballons à Mbappé ? Neymar et Messi la plupart du temps»