Luis Enrique annonce du lourd pour le PSG

Amadou Diawara

Défait face à l'AC Milan ce mardi soir, le PSG est actuellement deuxième du groupe F en Ligue des Champions. Alors que le club de la capitale a encore deux matchs à jouer en C1, Luis Enrique a affirmé que son équipe allait valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Ce mardi soir, le PSG s'est frotté une nouvelle fois à l'AC Milan lors de la quatrième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions. Et malheureusement pour les hommes de Luis Enrique, ils se sont inclinés face aux Rossoneri à San Siro (1-2), et ce, après l'avoir emporté au Parc des Princes la semaine précédente.

Enrique voit le PSG jouer les 1/8èmes de C1

Alors qu'il compte six points, le PSG est actuellement deuxième du groupe F, devant l'AC Milan (5 points) et derrière le Borussia Dortmund (7 points). Le club de la capitale doit donc faire le job lors de ses deux prochains matchs de C1 pour ne pas quitter la compétition prématurément. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Luis Enrique s'est montré confiant concernant la suite de l'aventure du PSG en Ligue des Champions.

«Je suis convaincu qu'on réussira à se qualifier»