Neymar, Messi... Kylian Mbappé divise le PSG

Publié le 8 septembre 2022 à 21h30 par Axel Cornic

La prolongation de Kylian Mbappé de mai dernier a été synonyme de révolution au sein du Paris Saint-Germain. L’attaquant français est devenu le pilier central de tout le projet QSI et cela en dépit de la présence de Neymar et de Lionel Messi, qui semblent avoir eu des réactions assez différentes devant ce changement.

Après Zlatan Ibrahimovic et Neymar, le PSG est passé entre les mains de Kylian Mbappé. A seulement 23 ans, c’est lui qui est devenu la tête d’affiche du projet parisien, après notamment une prolongation qui en a fait l'un des joueurs les mieux payés au monde. Un tout nouveau statut pour le prodige du football français, qui ne plait toutefois pas à tout le monde. C’est le cas de celui à qui il a volé la couronne ! Après une nouvelle saison compliquée et surtout un été où le PSG semble avoir voulu le pousser vers la sortie, Neymar semble décidé à reprendre les premiers rôles et forcément, se marche sur les pieds avec Mbappé.

Une relation fluctuante entre Mbappé et Neymar

Voilà plusieurs mois déjà que les deux hommes, qui semblaient initialement si proches, semblent s’éloigner. L’Equipe a fait plusieurs révélations assez claires au sujet de l’agacement de Neymar ainsi que de son entourage, qui ne comprendrait pas les promesses faites par le PSG à Kylian Mbappé, qui a prolongé en mai dernier jusqu’en 2025. Du côté du Français on ne semble pas en reste, puisque lors d’une récente conférence de presse il a notamment déclaré : « On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds ».

Messi aurait accepté de servir Mbappé, mais...

La presse italienne vient y mettre du sien dans ce dossier délicat, en parlant du rôle de la troisième grande star du PSG, Lionel Messi. A en croire La Gazzetta dello Sport , le septuple Ballon d’Or aurait pris une décision fort et se serait vraisemblablement mis au service de Kylian Mbappé. Cela serait uniquement dans l’intérêt du collectif, même si les deux joueurs semblent entretenir une bonne relation. Attention toutefois, puisque cela ne serait que provisoire et d’éventuels échecs ou mauvais résultats pourraient venir remettre cet équilibre en question.

