Neymar : L'incroyable prédiction sur le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Figure incontournable du PSG depuis 2013, Marquinhos a évidemment contribué au succès du club de la capitale en Ligue des champions la saison dernière. Le Brésilien courait comme son équipe après ce titre depuis des années. Avant la finale, il a reçu un appel de l'un de ses anciens coéquipiers et compatriote Neymar pour le soutenir.

Ancien joueur du PSG, Neymar n'aura pas réussi à aller décrocher la Ligue des champions pendant qu'il portait les couleurs du club. Les hommes de Luis Enrique ont fini par rattraper le coup en 2025, au prix d'une saison exceptionnelle. Un moment à jamais gravé dans la mémoire de Marquinhos, qui se rappelle du message de son ami.

« Je sens que vous allez gagner » En plein craquage le soir de la finale face à l'Inter Milan (5-0), Marquinhos a laissé exploser ses émotions. Quelques mois plus tard, le Brésilien se souvient toujours de ce que lui avait dit Neymar quelques heures auparavant. « Après la victoire, c'est un tourbillon, il y a beaucoup d'euphorie, je ne me souviens pas de tout. Mais ce que je n'oublierai jamais, ce sont les deux personnes qui m'ont appelé avant le match : Neymar et Thiago Silva. Ney était en train de manger en famille et il m'a dit : "Vas-y, kiffe, c'est ton moment. Je sens que vous allez gagner. Tu es le capitaine, tu vas guider ton équipe". Thiago Silva m'a dit pareil, il m'a conseillé de rester bien concentré et m'a rappelé le rôle important d'une capitaine pendant une finale » dévoile le défenseur dans un entretien pour Le Parisien.