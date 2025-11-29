Neymar : Le coup de coeur au PSG, la grande annonce pour l'été prochain !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant six ans, Neymar et Marquinhos ont partagé le même vestiaire au PSG. Capitaine de l'équipe championne d'Europe, « Marqui » a toujours son cœur qui bat pour le joueur de Santos. Au point où il l'attend à la prochaine Coupe du monde à l'été 2026 en Amérique du nord.

Depuis octobre 2023, soit quelques semaines après son transfert à 90M€ du PSG vers Al-Hilal, Neymar n'a plus revêtit la tunique de la Seleçao. La faute à une rupture du ligament croisé et du genou survenue en match avec la sélection brésilienne. Ayant du mal à retrouver de sa superbe depuis, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Brésil est toujours aux abonnés absents.

«Neymar à la Coupe du monde ? Toujours ! Moi c'est un grand ami» Alors que la prochaine Coupe du monde se déroulera en Amérique du nord entre le 21 juin et le 19 juillet, Marquinhos a fait un appel de Paris. Le capitaine du PSG et compatriote de Neymar l'attend pour le Mondial. « Si je veux Neymar à la Coupe du monde ? Toujours ! Moi c'est un grand ami, lui c'est un talent qui... ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de comment il est, s'il est bien, s'il est en forme, s'il a physiquement repris ses marques. Il vit un moment difficile à Santos avec l'équipe qu'il a, avec les blessures… J'espère qu'il va qu'il va retrouver sa forme. Mais s'il est en forme et physiquement s’il est bien, pourquoi pas ».