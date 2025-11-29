Neymar : Le coup de coeur au PSG, la grande annonce pour l'été prochain !

Pendant six ans, Neymar et Marquinhos ont partagé le même vestiaire au PSG. Capitaine de l'équipe championne d'Europe, « Marqui » a toujours son cœur qui bat pour le joueur de Santos. Au point où il l'attend à la prochaine Coupe du monde à l'été 2026 en Amérique du nord.
Depuis octobre 2023, soit quelques semaines après son transfert à 90M€ du PSG vers Al-Hilal, Neymar n'a plus revêtit la tunique de la Seleçao. La faute à une rupture du ligament croisé et du genou survenue en match avec la sélection brésilienne. Ayant du mal à retrouver de sa superbe depuis, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Brésil est toujours aux abonnés absents.
«Neymar à la Coupe du monde ? Toujours ! Moi c'est un grand ami»
Alors que la prochaine Coupe du monde se déroulera en Amérique du nord entre le 21 juin et le 19 juillet, Marquinhos a fait un appel de Paris. Le capitaine du PSG et compatriote de Neymar l'attend pour le Mondial. « Si je veux Neymar à la Coupe du monde ? Toujours ! Moi c'est un grand ami, lui c'est un talent qui... ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de comment il est, s'il est bien, s'il est en forme, s'il a physiquement repris ses marques. Il vit un moment difficile à Santos avec l'équipe qu'il a, avec les blessures… J'espère qu'il va qu'il va retrouver sa forme. Mais s'il est en forme et physiquement s’il est bien, pourquoi pas ».
«On a des noms qui font toujours rêver en club»
D'ailleurs, quand bien même Neymar ne serait pas en mesure de prendre part à la compétition, Marquinhos reste serein au vu des quelques stars offensives à disposition du sélectionneur Carlo Ancelotti. « Il y a Vini, il y a Raphinha… Il y a Estevao qui arrive, le petit jeune de Chelsea. Rodrygo… On a des noms qui font toujours rêver en club ».