«Ne te fous pas de ma tronche» : Sortie lunaire au PSG, il hallucine

La rédaction

Défait par Rennes ce dimanche au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain vit un début d’année 2023 très compliquée. Si le club de la capitale est toujours leader de la Ligue 1, il ne compte que sept points d’avance sur l’OM deuxième, de quoi s’interroger sur le problème du PSG. En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier a rejeté en partie la faute sur les jeunes issus du centre de formation, ce que n’a pas du tout apprécié Jérôme Rothen.

Avec sept défaites sur les dix-sept derniers matchs, le PSG bat des records. Le revers contre Rennes (0-2) dimanche a mis fin à une série de 35 rencontres sans défaite au Parc des Princes en Ligue 1. Si l’avenir de Christophe Galtier semble incertain, les dirigeants parisiens n'envisageraient pas pour autant de se séparer de l’ancien technicien de Nice avant l’été. Ce dernier a d’ailleurs créé une polémique en tentant de trouver des circonstances atténuantes aux performances de son groupe en accusant les jeunes du club. « Vous avez la sensation, peut-être à raison, que mes joueurs n’ont pas tout donné. Mais mettez vous à la place des joueurs qui ont préparé le match avec huit absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement », avait notamment lâché l'entraîneur du PSG.

Le «futur Mbappé» va échapper au PSG, un gros projet mis en place https://t.co/VUgqXP8cdL pic.twitter.com/nMZFJcmKyI — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

« Arrête de nous raconter n’importe quoi »

Dans l’émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen s’est emporté au sujet de la sortie de Galtier : « Ce n’est pas la première fois, contre le Bayern Munich, il avait mis en avant les jeunes. Mais la défaite d’hier Christophe, ce n’est pas la faute des jeunes, arrête de nous raconter n’importe quoi. Ce sont tes choix au début du match, quand tu me parles du banc de touche, il y a quasiment 60M€ de recrutement sur le banc de touche, et puis le reste des jeunes qui ont aussi des qualités. Donc tu as déjà 60M€ sur ton banc de touche, mais bon sang de bonsoir pourquoi tu nous mets au départ un Bernat qui n’a jamais joué à ce poste, axial droit alors qu’il est gaucher. La première des choses, elle est là. Et après tu me parles des absences, mais ne te fous pas de notre tronche, et ne te fous pas de ma tronche non plus » .

« Il nous montre que dalle »