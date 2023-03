PSG - Mbappé : Danger sur le mercato, un remplaçant à 200M€ est trouvé

La rédaction

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024, s’il décide de ne pas lever son année supplémentaire, Kylian Mbappé pourrait s’essayer à de nouvelles aventures, loin du club de la capitale. Pour remplacer le meilleur buteur de son histoire, le PSG tablerait sur le nom d’Erling Haaland mais la concurrence est rude sur le dossier.

Auteur d’une saison extrêmement prolifique, Erling Haaland attise toutes les convoitises. L’attaquant norvégien a inscrit 42 buts en 37 matchs joués cette saison avec Manchester City grâce notamment à six coups du chapeau et un quintuplé contre Leipzig en huitième de finale retour de Ligue des champions, ce qui n’est pas passé inaperçu.

Le PSG s’enfonce, une star se lâche https://t.co/I5ynz1uKrK pic.twitter.com/A07iLjkj5V — le10sport (@le10sport) March 20, 2023

Quatre clubs dont le PSG en lice pour Haaland

L’été dernier, Manchester City a remporté la bataille sur le marché des transferts pour Haaland. Le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich n’ont pas réussi à s’offrir le Norvégien mais n’abandonnent pas. Selon 90MIN , les quatre clubs sont toujours intéressés par le recrutement du numéro 9 et pourraient négocier directement avec Erling Haaland et son agente Rafaela Pimenta, puisque la presse espagnole révélait il y a quelques jours qu’une clause comprise entre 180 et 200M€ existe dans le contrat du joueur à partir de l'été 2024 ou 2025 selon les versions.

Successeur de Mbappé au PSG ?

Une opération qui pourrait alors avoir lieu au moment d'un éventuel départ de Kylian Mbappé, ce dernier étant engagé jusqu'en juin 2024 avec le PSG, avec une année supplémentaire en option.