«Mon premier grand amour» : Elle se lâche sur sa relation avec une star du PSG !

Recruté à l'été 2024 par le PSG, Joao Neves a quitté son cocon à Lisbonne pour l'occasion. Débarqué dans la capitale, le Portugais a été accompagné par sa petite amie, Madalena Aragao. Entre les deux, c'est actuellement le grand amour. Une belle histoire à propos de laquelle s'est confiée celle qui partage la vie de Joao Neves.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Joao Neves vit une belle histoire d'amour avec l'actrice, Madalena Aragao. Un joli couple qui n'hésite pas à afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Les deux se sont bien trouvés et ce n'est pas la petite amie du milieu de terrain du PSG qui dira le contraire.

« C'est lui qui m'a fait comprendre ce qu'était le véritable amour » A l'occasion d'un entretien accordé à Maxima, Madalena Aragao s'est livrée sur son histoire d'amour avec Joao Neves. Ainsi, à propos de la star du PSG, elle confie notamment : « C'est mon premier grand amour. C'est lui qui m'a fait comprendre ce qu'était le véritable amour. Avant lui, je n'en avais aucune idée. Joao est mon meilleur ami. On rit, on s'amuse, on prend soin l'un de l'autre. C'est ce que cela signifie pour moi : le respect, la loyauté, l'attention ».