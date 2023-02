Miracle pour Mbappé, le PSG tente un nouveau coup de poker

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la veille du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG ne sait toujours pas s’il pourra compter sur Kylian Mbappé pour l’événement. Alors que son forfait semblait acté, l’international français récupère plus rapidement que prévu, permettant au club de la capitale et à son numéro 7 de croire à un miracle pour, au moins, figurer sur la feuille de match. Ce n’est pas la première fois qu’une course contre la montre est entamée avec le crack bondynois.

Impossible n’est pas Mbappé. Victime d’une lésion de la cuisse gauche contre Montpellier (3-1) le 1er février dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain pensait probablement devoir faire une croix sur le huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich programmé 14 jours plus tard après les premiers examens réalisés. Il y a quelques jours, l’idée de sa présence sur la pelouse du Parc des Princes semblait encore saugrenue au vu de son état et des déclarations de Christophe Galtier, balayant l’idée d’un coup de bluff évoquée par l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann. « Ce n’est pas le style de la maison et ce n’est certainement pas mon style », avait sèchement répondu Galtier. Pourtant, l’espoir est aujourd’hui permis pour Kylian Mbappé.

Mbappé, la surprise contre le Bayern Munich ?

Dimanche, Kylian Mbappé a participé à une séance d'entraînement collective avant de poursuivre par des exercices individuels, permettant au PSG de pouvoir espérer récupérer à temps son numéro 7, au moins pour quelques minutes. Une titularisation paraît bien prématurée encore, mais Kylian Mbappé prouve encore maintenant qu’aucune hypothèse ne peut être écartée le concernant grâce à ses capacités physiques au-dessus de la moyenne. Le champion du monde 2018 a fait son maximum pour revenir le plus rapidement possible en enchaînant les soins tout en évitant de trop solliciter sa jambe durant sa convalescence. Le risque de rechute étant réel, le PSG et Christophe Galtier entendent rester prudents, mais la tendance est désormais favorable. Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé entame une course contre la montre pour disputer les rendez-vous cruciaux de la saison du PSG.

Retour express en 2018 pour espérer la remontada au Parc

Dès sa première année au PSG, Kylian Mbappé a connu une frayeur à la cheville en recevant un coup contre l’OM (3-0) en Coupe de France. Les dirigeants parisiens retenaient alors leur souffle en vue du huitième de finale retour contre le Real Madrid alors que Neymar était déjà absent après une première blessure au métatarse. Après une défaite à l’aller (3-1), le PSG et Kylian Mbappé rêvaient alors de renverser les Merengue , mais l’objectif n’est pas rempli avec une cuisante défaite au Parc des Princes (2-0) après une prestation insipide de la part de Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

L’exploit du Final 8 en 2020

Le 24 juillet 2020, le PSG remportait sa 13e Coupe de France, un succès au goût amer puisque Thomas Tuchel perdait Kylian Mbappé à quelques jours du début du Final 8 de la Ligue des champions. Sévèrement taclé par Loïc Perrin, l’attaquant alors âgé de 21 ans souffrait d’une entorse de la cheville avec lésion ligamentaire externe qui allait alors l’empêcher d’être en pleine possession de ses moyens au Portugal. Déterminé à revenir à temps, Kylian Mbappé fait son retour moins de trois semaines après sa blessure en rentrant à l’heure de jeu du quart de finale contre l’Atalanta (2-1), avant d’enchaîner jusqu’à la finale perdue face au Bayern Munich (0-1). « La vérité, c'est que le soir de la blessure face à Saint-Étienne, je pensais que c'était mort , reconnaitra-t-il durant le tournoi. J’ai pleuré toute la nuit. Je me suis dit le lendemain que j'allais tout faire, me soigner. Je me suis lancé dans un délire tout seul. Plus ça allait, plus j'avais des motifs d'espoirs. Je voulais faire partie de l'aventure. Je n'ai jamais voulu montrer que j'étais mal. »

L’échec contre City 2021

L’année suivante, nouveau pépin physique et nouveau marathon pour Kylian Mbappé. Le joueur est cette fois-ci touché à un mollet contre le RC Lens une semaine avant un déplacement crucial sur la pelouse de Manchester City pour la demi-finale retour de Ligue des champions. Le PSG s'était incliné à l’aller (1-2) et espérait un exploit contre l’équipe de Pep Guardiola. Kylian Mbappé sera bien présent sur la feuille de match, mais pas de retour supersonique cette fois à cause d’une gêne musculaire persistante au mollet droit. L’écurie parisienne perdit à nouveau (2-0).

Le seul au rendez-vous à Madrid en 2022

Kylian Mbappé est décidément plombé par la malchance en vue des rendez-vous importants de la Ligue des champions. En 2022, c’est avant un nouveau huitième de finale que l’international tricolore est touché, cette fois-ci à l’entraînement. Auteur du but décisif contre le Real Madrid (1-0) à l’aller, Kylian Mbappé est victime d’une semelle d’Idrissa Gueye sur le haut du pied gauche à deux jours du déplacement dans la capitale espagnole. Cela n’empêche toutefois pas le numéro 7 de tenir sa place et de s’illustrer sur la pelouse du Santiago Bernabéu en étant l’un des seuls Parisiens au niveau, pensant qualifier son équipe en ouvrant encore le score, avant le festival Benzema (1-3).