Michaël Olise au PSG, la terrible réponse lâchée en direct !

Avec les blessures au PSG en attaque, Bradley Barcola est très attendu. Mais voilà que l'international français peine à être décisif en ce moment. Le Parisien a encore déçu face au Bayern Munich et une fois n’est pas coutume, Daniel Riolo s’est attaqué à lui, soulignant l’écart qu’il pouvait y avoir entre Barcola et Michaël Olise notamment.

Cela fait maintenant un moment que Daniel Riolo a Bradley Barcola dans son collimateur. Pas fans de l’ailier du PSG, le journaliste de RMC a multiplié les attaques à l’encontre de ce dernier et ça continue encore aujourd’hui. En effet, au moment d’analyser la défaite du club de la capitale face au Bayern Munich au micro de l’After Foot, Riolo s’est arrêté sur le cas Barcola avec qui il n’a pas été tendre.

« Je n’y peux rien, il a des limites ce garçon » « Barcola, vous allez encore me faire le coup de la fixette avec Barcola ? Je n’y peux rien, il a des limites ce garçon. Ce n’est pas avec Barcola que tu gagnes la Ligue des Champions. Tu la gagnes avec Kvara qui arrive en janvier, avec Dembélé qui se révèle en 9 et avec Doué qui devient un joueur hors du commun. Ce n’est pas avec Barcola que tu vas au bout. Donc pourquoi Barcola aurait ce statut de c’est toi qui vas jouer à gauche et Kvara tu vas aller à droite ? Je préfère encore Mayulu, Lee, n’importe qui, mais Kvara, tu me le mets à gauche. Sur le plan offensif, Barcola n’est pas assez efficace », a d’abord balancé Daniel Riolo.