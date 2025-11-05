Femmes, soirées... Les dangereux transferts au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Passé par Sochaux, Bordeaux ou encore l'OM, Souleymane Diawara n'a jamais joué pour le PSG. En revanche, en tant que grand fêtard, le Sénégalais en a connu des grosses soirées dans la capitale française. Ainsi, avec cette expérience, il comprend aujourd'hui comme certains qui signent au PSG peuvent se perdre à cause de cette vie nocturne animée à Paris.

En signant au PSG, un joueur débarque ainsi dans la capitale française, l'une des plus belles villes du monde. Mais on le sait, Paris est loin d'être une ville comme les autres avec notamment une vie nocturne très animée. Forcément, les tentations sont nombreuses et on a ainsi vu plus d'un joueur se perdre après avoir rejoint le PSG. Pas de quoi surprendre Souleymane Diawara, qui a pu goûter aux soirées parisiennes.

« Les joueurs du monde entier connaissent Paris » C'est pour Kampo que Souleymane Diawara a raconté les folles soirées parisiennes. L'ancien joueur de l'OM et Bordeaux a alors avoué : « C’est où les meilleures soirées ? A Paris. Paris, tous les joueurs connaissent Paris. Les joueurs du monde entier connaissent Paris. Marseille aussi, il y a des bonnes soirées. (…) C’est un autre monde Paris. Quand tu ne connais pas… ».