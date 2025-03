Michael Jordan : Le cauchemar continue pour le PSG...

Thomas Bourseau

Que ce soit contre le VfB Stuttgart ou Manchester City, le PSG avait déroulé avec le maillot Jordan pendant la saison régulière de la Ligue des champions. Toutefois, pour le match de ce début d'année 2025, le Paris Saint-Germain s'est incliné contre Liverpool quand bien même il a grandement dominé la rencontre... sans la tunique Jordan. L'entraîneur des Reds a utilisé Michael Jordan pour justifier sa victoire.

Depuis 2018, le Paris Saint-Germain collabore avec la marque Jordan du basketteur légendaire Michael Jordan. On peut notamment le constater avec plusieurs articles de streetwear ou encore les maillots portés en Ligue des champions par le club de la capitale. Cependant, contrairement à Manchester City (4-2) ou Stuttgart (4-1), les hommes de Luis Enrique n'ont pas arboré la tunique Jordan pour la réception de Liverpool mercredi soir.

Jordan habille presque tout le temps le PSG en Ligue des champions... mais pas contre Liverpool !

La chance n'a pas souri au PSG qui a pourtant frappé 27 fois au but sans trouver le chemin des filets grâce à un Alisson Becker en état de grâce qui a reconnu avoir effectué la meilleure prestation de sa carrière de gardien de but. La marque Jordan n'a donc pas accompagné le Paris Saint-Germain pour une nouvelle soirée réussie de Ligue des champions puisque les Reds se sont imposés sur le score d'un but à zéro.

«Comme Michael Jordan l'a dit un jour, plus tu travailles dur, plus tu as de la chance»

En conférence de presse ce vendredi, Arne Slot a avoué avoir été particulièrement chanceux à Paris. « Nous n'avons pas été un peu chanceux, nous avons été vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Mais, comme Michael Jordan l'a dit un jour, plus tu travailles dur, plus tu as de la chance. Et c'est le plus grand compliment que l'on puisse faire aux joueurs. Ils ont travaillé incroyablement dur ».