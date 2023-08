Messi : Une polémique révélée après son départ du PSG

Jean de Teyssière

Le passage de Lionel Messi au PSG ne laissera pas un souvenir impérissable du côté des supporters parisiens qui n'auront pas vu la magie du génie argentin se produire durant ces deux années parisiennes. Les hôpitaux non plus ne garderont pas un bon souvenir de son passage, Lionel Messi ayant souvent refusé d'aller visiter des enfants malades avec ses coéquipiers...

Lionel Messi est désormais à l'Inter Miami après son départ libre du PSG en juin dernier et il fait les beaux jours du club détenus par David Beckham. Mais son passage peut laisser un goût amer, voire plus après la folle révélation faite à son sujet.

« De Verratti à Neymar à Mbappé, ils sont allés voir les enfants dans les hôpitaux et ont créé des liens avec ces enfants »

Dans son live Twitch , le journaliste Thibaud Vézirian raconte une partie du quotidien des joueurs parisiens la saison dernière : « Les joueurs du PSG, ils peuvent avoir 10.000 torts, ils peuvent sortir en boîte de nuit, mais il y en a beaucoup, de Verratti à Neymar à Mbappé bien sûr, qui sont allés voir les enfants dans les hôpitaux, qui ont créé des liens avec ces enfants, en dehors de la fondation du PSG. »

Messi refuse d'aller voir les enfants malades à l'hôpital