Messi retrouve Ronaldo, l’annonce officielle du PSG

Alors que Cristiano Ronaldo s’est envolé vers l’Arabie saoudite en cette année 2023, de nouvelles retrouvailles avec Lionel Messi sont attendues dans les prochains jours. Comme évoqué dernièrement, le PSG effectuera bel et bien une tournée à Riyad, l’occasion pour Christophe Galtier de participer à une rencontre amicale contre les meilleurs joueurs d'Al-Hilal et Al-Nassr

Libre depuis la fin de son engagement avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a rejoint le club d’Al-Nassr jusqu’en 2025. Un départ vers l’Arabie saoudite qui pourrait lui permettre de retrouver Lionel Messi le temps d'une rencontre. En effet, le PSG est attendu dans le pays du Golfe pour une tournée prévue à la fin du mois. Une information confirmée ce lundi par le club de la capitale.

Le PSG attendu en Arabie saoudite

Sur son site internet, le PSG a confirmé qu’il se rendrait à Doha puis Riyad les 18 et 19 janvier prochains. L’occasion pour Christophe Galtier et ses hommes d’affronter une sélection composée des meilleurs joueurs des clubs saoudiens Al-Hilal et Al-Nassr sur la pelouse du stade King Fahd de Riyad.

Le Paris Saint-Germain effectuera sa traditionnelle tournée d'hiver au Qatar et jouera un match amical à Riyadh ! 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2023

Les retrouvailles Messi/Ronaldo

Evoluant désormais à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo devrait donc être de la partie et affronter son rival de toujours Lionel Messi, qui se dirige pour sa part vers une prolongation avec le Paris Saint-Germain.