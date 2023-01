Messi retrouve Cristiano Ronaldo, le PSG applaudit

La rédaction

Ce jeudi, le PSG s'est imposé (5-4) face à une sélection saoudienne emmenée par Cristiano Ronaldo, nouvelle icone de l'Arabie Saoudite depuis sa signature à Al Nassr. Un match marqué par la probable dernière confrontation entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo tandis que Christophe Galtier a apprécié cette escapade saoudienne, utile pour relancer l'équipe selon lui.

En difficulté depuis la reprise après la Coupe du monde, le PSG a disputé un match amical ce jeudi face à une sélection saoudienne emmenée par Cristiano Ronaldo. Star de son équipe, le Portugais était opposé à son éternel rival Lionel Messi, probablement pour la dernière fois. De son côté, Christophe Galtier semble satisfait du match et des performance de ses joueurs.

Mbappé le veut au PSG, une opération colossale se prépare https://t.co/Tu047XfTkX pic.twitter.com/xQBxMo4YNA — le10sport (@le10sport) January 21, 2023

«Les joueurs ont été très sérieux»

Présent en conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier est revenu sur la rencontre amicale disputée en Arabie Saoudite : « Le fait d'avoir passé trois jours ensemble, ça a permis d'avoir des échanges et de retrouver une unité de groupe. L'objectif était de faire un match sérieux en Arabie saoudite. Les joueurs ont été très sérieux, on a besoin de nombreuses séances d'entraînement pour retrouver nos automatismes. On ne peut plus se réfugier derrière la pause du Mondial. C'était mieux qu'un match amical, il y avait une vraie opporition, ça nous a permis de faire une très bonne séance de travail », a-t-il confié dans des propos rapportés par RMC Sport.

«Il faut que chacun retrouve son état de forme et de performance»