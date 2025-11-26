Mercato : Révolution au PSG, il balance en direct !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a clairement changé de projet. Terminé les stars mondiales, le club parisien semble vouloir tout miser sur la jeunesse et surtout, sur les talents parisiens. On l’a vu avec Warren Zaïre-Emery ou Senny Mayulu et cette tendance devrait continuer dans les années à venir.

Cet été, certains s’attendaient à voir une nouvelle fois un PSG acteur principal du mercato. Il n’en a été rien, puisque seulement trois recrues ont débarqué à Paris, avec notamment Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Ce n’est pas une exception, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il ne devrait pas y avoir beaucoup de mouvements cet hiver non plus.

« On pourra bâtir une équipe professionnelle issue de la formation du club » Et les récents propos de Luis Campos ne viennent que confirmer nos informations. « À long terme, on pourra peut-être bâtir une équipe professionnelle issue de la formation du club, sans avoir à payer des grosses sommes lors du mercato » a déclaré le directeur sportif du PSG, lors des 50 ans du centre de formation du club.