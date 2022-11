Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille en vue pour cette piste de Campos

Publié le 11 novembre 2022 à 19h00 - mis à jour le 11 novembre 2022 à 19h00

La rédaction

Sous contrat avec l’Atletico de Madrid jusqu’en 2026, João Felix semble plus que proche d’un départ. Alors que le mercato hivernal arrive très vite, l’attaquant portugais ne devrait pas manquer de pistes. Pisté par le PSG, Manchester United devrait revenir à la charge lors du mois de janvier. Le possible départ de Cristiano Ronaldo de chez les Red Devils pourrait même faciliter les choses, d’autant plus qu’ils partagent tous les deux le même agent : Jorge Mendes.

Durant le prochain mercato hivernal, le PSG chercherait à se renforcer en attaque. Alors que Luis Campos pisterait João Felix, en grande difficulté avec l’Atletico de Madrid, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations sur ce dossier qui ne devraient pas plaire aux dirigeants parisiens.

Manchester United va revenir à la charge

Lors du dernier mercato estival, Manchester United avait vu l’Atletico de Madrid refuser une offre de 125M€ dans l’optique de recruter João Felix. Mais comme le révèle la Cadena SER , les Red Devils pourraient revenir à la charge pour s’attacher les services de l’attaquant portugais. Du côté de Manchester, le départ de ce joueur pourrait faciliter la venue du joueur madrilène.

Le départ de Cristiano Ronaldo va faciliter l'arrivée de João Felix

En effet, comme le dévoile Cadena SER , le possible départ de Cristiano Ronaldo pourrait faciliter l’arrivée de João Felix à Manchester United. Mais un autre détail pourrait aider les Red Devils dans ce dossier : Jorge Mendes. En effet, l’agent s’occupe actuellement des deux joueurs portugais.

