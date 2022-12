Mercato - PSG : Un énorme ultimatum est lancé à Benjamin Pavard

Pisté par le FC Barcelone ou encore le PSG, Benjamin Pavard pourrait quitter le Bayern Munich lors du prochain mercato estival. En effet, le défenseur français ne souhaiterait pas aller au bout de son contrat, qui se termine en 2024, avec le club bavarois. De son côté, la direction du Bayern souhaiterait conserver Benjamin Pavard, mais attendrait un signe de sa part avant de prendre une décision finale.

Bayern want to keep Benjamin Pavard, but if he doesn't give any signals that he's happy and wants to stay, they will have to sell him in the summer. At the moment, the Frenchman has no intention to talk about a new contract in Munich [Bayern-Insider, @cfbayern @altobelli13] pic.twitter.com/2JSIhkUGxG