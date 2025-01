Mercato - PSG : «L’un des grands espoirs du football mondial» a signé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel, Khvicha Kvaratskhelia est un joueur du PSG. Ce vendredi, l'ailier géorgien a signé son contrat après avoir passé sa visite médicale avec succès. Agé de 23 ans, ce joueur n'est pas le plus connu de tous. Mais comme l'a rappelé le journaliste Valentin Pauluzzi, l'ailier était considéré comme l'un des meilleurs du monde il y a quelques mois, notamment lors du sacre du Napoli.

Ce vendredi, le PSG a, sans doute, réalisé le recrutement le plus cher de ce mercato hivernal en France. En dépensant près de 70M€, le club de la capitale est parvenu à attirer Khvicha Kvaratskhelia, dont le principal fait d’armes reste un sacre avec le Napoli en 2023 et un titre de meilleur joueur de Serie A. Ce titre lui a permis, à titre individuel, de se faire un nom dans l’hexagone comme l’a reconnu Valentin Pauluzzi, journaliste pour le quotidien L’Equipe.

Les supporters voient grand pour Kvaratskhelia

« Les supporters sont ravis, car Kvaratskhelia est un joueur dont on a beaucoup parlé récemment en France. Il y a deux ans, il figurait même parmi les dix finalistes pour le Ballon d’Or. Les fans le connaissent déjà assez bien, notamment grâce à Willy Sagnol, l’entraîneur de l’équipe nationale géorgienne. Ils le considèrent comme l’un des grands espoirs du football mondial » a confié le journaliste au cours d’un entretien accordé à 1 Station Radio.

Un numéro 9 était espéré

Malgré les qualités évidentes de Kvaratskhelia, certains observateurs se montrent sceptiques en raison de son profil d’ailier. « Les experts restent plus sceptiques. Le PSG semblait avoir changé de cap en ne dépensant plus uniquement pour des grands noms, mais dans le secteur où évolue le géorgien, il y a déjà de grosses pointures comme Barcola. Ce qui était attendu, c’était un vrai buteur. Les Français espéraient un recrutement significatif, capable de marquer 20 buts par saison. Or, Kvara n’est pas nécessairement un attaquant de pointe » a lâché Pauluzzi.