Mercato - PSG : Une nouvelle menace se dessine pour cette piste improbable !

Publié le 5 juin 2022 à 21h10 par La rédaction

En quête de renforts pour le milieu de terrain, le PSG aurait coché le nom d'Ederson, une jeune pépite de 22 ans évoluant à la Salernitana en Serie A. Cependant, le jeune brésilien ne manque pas de prétendant, à commencer par l’Inter, qui a formulé une offre à son encontre…

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche fortement à renforcer son entrejeu ! Ainsi, Marco Verratti serait considéré comme trop souvent seul au milieu de terrain, ce qui amènerait les dirigeants parisiens à prendre des mesures pour améliorer l'effectif. Plusieurs noms ont déjà été associés au PSG comme ceux de Paul Pogba ou Aurélien Tchouaméni, mais plus récemment, on évoquait le nom d'Ederson, un jeune joueur évoluant en Italie, au sein du club de Salerne.

🔵⚫Inzaghi veut #Ederson, Salernitana a reçu une offre officielle de l'Inter : 21m. Surenchère de l'Atalanta, qui avait offert 20m avec bonus.Salernitana est tenté, l'offre les fait hésiter. https://t.co/GkCM0mUOtD pic.twitter.com/7IghxKKhEz — La Beneamata - La Beauté Nerazzurra (@Inter_Beneamata) June 5, 2022

21 M€ pour le jeune joueur.